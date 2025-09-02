Депутат Колесник обвинил Трампа в том, что он не сдерживает обещаний по Украине

Соединенные Штаты продолжают снабжать ВСУ оружием, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа прекратить помощь Киеву. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Трамп, кстати, не выполнил ни единого обещания — Starlink как работал, так и работает, американское оружие до сих пор поставляется Украине, пусть и за деньги Европы, но какая разница. Они думают, что самые хитрые. Пусть думают», — сказал Колесник.

По его словам, «форточку для ЕС пока никто не закрыл», поэтому политическое объединение должно предлагать решения для работы с Россией. Однако это должно быть выгодно в первую очередь Москве, подчеркнул парламентарий.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты поставляют Киеву вооружение, которое позволит ВСУ бить глубже по территории России. Он допустил, что ВСУ в скором времени используют это вооружение. Уитакер не уточнил, о каких именно средствах поражения идет речь, однако напомнил, что США намерены продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM.

Ранее министр обороны Польши назвал Россию «империей зла с Востока».