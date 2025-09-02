В Грузии обозначили экзистенциальную опасность для страны

Радикальная оппозиция представляет экзистенциальную опасность для Грузии. Об этом заявила вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Теа Цулукиани, представляя выводы полугодовой работы временной следственной парламентской комиссии. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

Парламентарий подчеркнула, что оппозиция и финансируемые из-за рубежа НПО «являются деструктивными, выступающими против конституционного строя силами».

«Грузинская мечта», по ее словам, потребует запретить радикальную оппозицию.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала нормативный акт «пророссийским».

В июне этого года саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

Ранее премьер Грузии заявил о предотвращении четырех революций в стране.