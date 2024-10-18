Евросоюз принял решение о пути Грузии в свои ряды

Главы государств и правительств Евросоюза в рамках встречи в Брюсселе констатировали «серьезную озабоченность» действиями Грузии, передает ТАСС. В итоговом документе саммита отмечается, что шаги Тбилиси не соответствуют европейским принципам и ценностям.

«Курс подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС», — говорится в заявлении.

Согласно тексту, лидеры ЕС обещают сохранить поддержку «грузинского народа» на пути евроинтеграции. В документе подчеркивается, что объединение собирается наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в республике. При этом для разморозки интеграционных процессов ЕС потребовал от Грузии демократических реформ.

В июне этого года Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния. Грузинская оппозиция зачастую сравнивает инициативу с российским законом об иноагентах, в чем Брюссель ее поддерживает. С точки зрения ЕС, принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в ЕС назвали условие, при котором Грузия никогда не вступит в объединение.