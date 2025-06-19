На ПМЭФ предложили ввести уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей»

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Николай Лишин предложил ввести в РФ уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей». С инициативой он выступил на сессии «Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе выступления Лишин обозначил опасность подмены ценностей при помощи искусства и культуры. По мнению чиновника, это и есть кража традиционных ценностей.

«У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать: вот эти люди крадут у меня мою духовно нравственную ценность», — заявил он.

Он подчеркнул, что любые ценности необходимо защищать «на деле». В качестве наказания предложил ввести различные виды ответственности, в том числе уголовную.

До этого на ПМЭФ председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) предложил размещать на школьных и других учебных тетрадях список традиционных для России и русской культуры ценностей.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

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