На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ПМЭФ предложили ввести уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей»

Замглавы ФМБА предложил ввести уголовную статью о «краже традиционных ценностей»
close
Росконгресс

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Николай Лишин предложил ввести в РФ уголовную ответственность за «кражу традиционных ценностей». С инициативой он выступил на сессии «Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе выступления Лишин обозначил опасность подмены ценностей при помощи искусства и культуры. По мнению чиновника, это и есть кража традиционных ценностей.

«У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать: вот эти люди крадут у меня мою духовно нравственную ценность», — заявил он.

Он подчеркнул, что любые ценности необходимо защищать «на деле». В качестве наказания предложил ввести различные виды ответственности, в том числе уголовную.

До этого на ПМЭФ председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) предложил размещать на школьных и других учебных тетрадях список традиционных для России и русской культуры ценностей.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее депутат заявила, что «на фронте выбирают Чебурашку», а не лабубу.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами