Эксперт объяснил, чем чреваты для ЕС вторичные санкции против российской нефти

Экономист Селезнев: вторичные санкции против нефти из РФ ударят по самой Европе

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас ввести вторичные санкции против поставок российской нефти. По его мнению, эти рестрикции могут обернуться против самого Брюсселя, поскольку в реальности контроль над рынком углеводородов будет сосредоточен в руках США, которые извлекут из новой конфигурации максимальную выгоду.

«Вот европейцы говорят: мы, дескать, искореним русский нефтегаз с международных рынков. Ну хорошо. Но мы все равно будем продавать углеводороды — будут ли они юридически наши или американские, и американцы будут продавать их в три, а то и в четыре раза дороже той же самой Европе», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вторичные санкции, безусловно, затронут и Россию, но Европа пострадает не меньше.

29 августа Каллас призвала ввести вторичные ограничения против поставок российской нефти, подобные американским пошлинам. Также она пообещала предложить «новые санкции против финансового сектора» РФ.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что введение ЕС вторичных рестрикций против России «помешает третьим странам помогать Москве обходить существующие карательные меры Евросоюза».

Ранее стало известно, что Словакия намерена голосовать против плана об отказе от ископаемого топлива из РФ.