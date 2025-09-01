Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

Одним из главных компонентов гарантий безопасности для Украины является вступление в Евросоюз. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Одним из главных компонентов гарантий безопасности мы видим членство Украины в Евросоюзе», — написал Зеленский.

Он также сообщил, что 4 сентября состоится очередное заседание так называемой «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться подготовленные пункты обеспечения безопасности Украине. Зеленский во время беседы с Монтенегру выразил надежду, что Португалия примет участие в них.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что обсудил с Монтенегру участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и совместное производство дронов. Также Зеленский пригласил премьер-министра Португалии приехать с визитом на Украину.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила свое видение гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, первая линия обороны на Украине — это сильная украинская армия, вторая — многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев. В связи с чем Евросоюзу, по словам фон дер Ляйен, необходимо быть сильным в вопросе обороны и инвестировать средства в защиту границ. Кроме того, европейцам надо развивать военный потенциал и заниматься обучением солдат.

Ранее Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Киев ожидает от стран Запада.