У активистов партии «Сердце Молдовы» прошли обыски

Лидер «Сердца Молдовы» Ирина Влах сообщила об обысках у активистов партии
Михай Карауш/РИА Новости

Лидер партии «Сердце Молдовы» и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах сообщила, что у активистов политического объединения прошли обыски, передает ТАСС.

По словам Влах, власти Молдавии перешли на новый уровень в попытках заставить представителей партии замолчать.

«С сегодняшнего утра у некоторых коллег из Республиканской партии «Сердце Молдовы» проходят обыски. Причина, очевидно, надуманная и формальная. Настоящая цель — попытка запугать и дискредитировать нас», — отметила она.

Влах добавила, что активисты партии продолжают борьбу «с желтым режимом до его отстранения от власти», несмотря на давление со стороны властей.

До этого лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал в своем Telegram-канале правительство Канады за решение ввести санкции против руководства политформирования.

О введении санкций сообщили накануне в МИД Канады. Рестрикции коснулись 16 физических лиц и двух организаций из Молдавии, среди которых бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, действующий лидер автономии Евгения Гуцул и блок «Победа». По данным ведомства, решение было принято из-за «вмешательства России в дела Молдавии в преддверии следующих парламентских выборов».

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

