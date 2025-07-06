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В оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада

Шор: Санду является менеджером Запада, нанятым для уничтожения Молдавии
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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду является менеджером Запада, нанятым для уничтожения страны. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

3 июля данные опроса социологической компании IMAS показали, что подавляющее большинство граждан Молдавии выступили за сохранение нейтралитета и восстановление хороших отношений с Россией, которые охладели при Санду и ее Партии действия и солидарности. При этом только 18% поддержали вступление республики в НАТО, за которое ратует глава государства, 67% — против объединения с Румынией.

В июне лидер Партии социалистов, бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что Санду и глава правительства Дорин Речан станут предателями, если попробуют реализовать силовой сценарий в Приднестровье и позволят втянуть Молдавию в военный конфликт. Он подчеркнул, что если Запад толкает Санду и Речана к военному решению приднестровской проблемы, то им лучше подать в отставку.

Ранее молдавский политик призвал усилить борьбу с режимом Санду.

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