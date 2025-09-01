На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина получила новую партию помощи для энергетического сектора от Азербайджана

Olena Khudiakova/Global Look Press

Украина получила от Азербайджана партию гуманитарной помощи с электрокабелями и генераторами для поддержания энергетического сектора страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

По данным ведомства, прибывший из Азербайджана груз состоит из более чем 50 видов кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторов разных мощностей и трансформаторного оборудования.

Всего с февраля 2022 года Азербайджан передал Украине 125 гуманитарных грузов на сумму более $11,5 млн.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана. Из опубликованного приказа следует, что данные средства будут выделены «для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине».

Ранее Алиев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.

