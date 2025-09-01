На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, почему глава ЕК «эвакуируется» на пост президента Германии

Политолог Шафир: став президентом ФРГ, глава ЕК избежит ответа за провалы ЕС
vonderleyen/X

Политолог-международник Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может стать президентом Германии. По мнению эксперта, внутри Европейского союза (ЕС) накопилось множество проблем — от миграционных до социальных и экономических, поэтому глава ЕК и «эвакуируется» со своего поста в ФРГ.

«Это все замечательно, а ответственность кто будет нести перед своими избирателями? Как всегда — никто. Европейскую бюрократию никто не избирает, она ни за что не отвечает. Поэтому ситуация у них патовая, тупиковая, загнали они туда себя сами», — сказал Шафир.

Речь идет не только о провале конкретных политиков, но и о кризисе всей системы ЕС, которая годами строилась на запугивании населения мифом о «страшной русской угрозе», добавил он.

Как сообщило немецкое издание Der Spiegel, канцлер ФРГ Фридрих Мерц якобы рассматривает фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост президента Германии на выборах 2027 года.

Есть, впрочем, и другие варианты. Однако пока спекуляции о предполагаемых планах Мерца звучат неубедительно. Во-первых, канцлер не может похвастаться высокими рейтингами и, как следствие, авторитетом. Во-вторых, в Германии должность президента скорее номинальная: ключевые решения остаются за главой правительства.

Ранее фон дер Ляйен заявила о разработке Евросоюзом плана отправки войск на Украину.

