Путин заявил на встрече с Пашиняном о накопившихся вопросах

Путин: недеюсь, встреча с Пашиняном в КНР будет содержательной, вопросов много
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае будет полезной и содержательной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных», — заявил он.

Путин отметил, что рад встрече и выразил надежду на ее содержательность.

Мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпина. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

До этого корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что на время визита российского лидера поселили в отеле Ritz-Carlton в Тяньцзине. По его словам, здание находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

