Появилось первое фото Трампа после слухов о кончине

В сети на фоне слухов о кончине Трампа появилось его фото по пути в гольф-клуб

Фото президента США Дональда Трампа с его поля для гольфа в Стерлинге, штат Вирджиния, опубликовала в соцсети X журналистка Лора Розен.

Это первый снимок американского лидера после того, как в интернете стали распространяться слухи о его кончине.

До этого сторонники этой «теории» утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах они тоже отсутствовали. Также среди их аргументов был большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед кончиной) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.

На этом фоне вице-президент Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства случится «трагедия». По словам чиновника, за время пребывания на посту вице-президента США он «получил много практики». Вскоре Белый дом опроверг информацию о кончине президента США. Там заявили, что у политика нет проблем со здоровьем, он в полном порядке и утром выйдет поиграть в гольф.

Ранее Белый дом объяснил синяки у Трампа.