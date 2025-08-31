Польша выдворила из страны 15 граждан Украины

Из Польши выдворили 15 украинцев за нарушения закона

Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

«Пятнадцать граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничниками и переданы украинской стороне», — говорится в сообщении.

В польском ведомстве уточнили, что лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения, в том числе за хранение и распространение наркотиков.

До этого сообщалось, что власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Реформу планируют начать осенью. Власти намерены увязать выплаты с готовностью беженцев выйти на работу.

Урезать украинских беженцев в пособиях начали и в других странах Европы. Так Польша намерена отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам, не делающим отчисления в Фонд социального страхования страны.

Ранее на Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей.