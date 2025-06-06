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На Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей

Нацбанк Украины: число беженцев за границей достигло 6,9 млн человек
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Markus Schreiber/AP

Число украинских беженцев, которые в настоящее время проживают за границей, приблизилось к 7 млн человек. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на макроэкономический и монетарный обзор, подготовленный Национальным банком Украины.

«По состоянию на апрель за границей находятся 6,9 млн украинцев», — говорится в материале.

В нем уточняется, что с начала 2025 года из страны выехали около 100 тыс. человек.

Из обзора Нацбанка Украины следует, что в марте текущего года в стране находились 3,8 млн временно перемещенных лиц. Их количество выросло на 188 тыс. человек по сравнению с началом 2025 года.

Еще 4,1 млн человек на Украине — это люди, вернувшиеся к привычному месту проживания. Наибольшее их число — 16% — находится в Днепропетровской области. В Харьковской области проживает 12% таких граждан.

3 июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы. По его словам, сейчас количество вакансий в центрах занятости в несколько раз превышает число соискателей. В то же время парламентарий обратил внимание, что в случае отказа беженцев возвращаться в страну после завершения боевых действий украинскую экономику придется поддерживать за счет труда мигрантов.

Ранее в Красном Кресте на Украине рассказали о сотнях тысяч обращений о пропавших без вести.

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