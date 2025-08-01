Все началось с писем Клинтон: выяснилось, кто придумал «связь» Трампа с Кремлем

Команда американского президента Дональда Трампа настояла на публикации приложения к отчету спецпрокурора Джона Дарема, который расследовал скандал о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. В нем сказано, что во время президентской кампании эти нападки спланировал штаб Хиллари Клинтон, чтобы очернить своего оппонента. Критики Трампа считают, что публикацией этого «неподтвержденного» отчета администрация пытается отвлечь общественность от критики Трампа в связи с делом педофила Эпштейна.

Бывшая первая леди и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года одобрила план «очернения» Дональда Трампа с помощью якобы его сговора с Россией, пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на рассекреченное приложение к отчету спецпрокурора Джона Дарема.

Суть плана по очернению Трампа

Согласно документам, советник по внешней политике избирательного штаба Клинтон Джулианна Смит разработала и предложила очернить Трампа, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала — выяснилось, что Клинтон, будучи госсекретарем, использовала личную электронную почту для служебной переписки. Кандидат в президенты одобрила идею. Они планировали сначала поднять в медиаполе тему поддержки Трампа российским лидером Владимиром Путиным, а затем дать общественности идею, что Москва может быть причастна к реальному взлому избирательной инфраструктуры — в те годы Россию обвинили в хакерских атаках для влияния на исход выборов.

В рассекреченном приложении содержится переписка нескольких политических деятелей, которые якобы были близки к власти. Так, старший вице-президент фонда «Открытое общество» (признан в РФ нежелательной организацией) Леонард Бенардо пишет, опираясь на слова Смит, что «демонизация Путина и Трампа станет долгосрочным делом». Он утверждает, что команда Клинтон планировала «сделать российскую игру внутренним делом США».

«Совет по правам человека одобрил идею Джулии о Трампе и российских хакерах, препятствующих выборам в США. Это должно отвлечь внимание людей от ее [Клинтон] собственного пропавшего электронного письма, особенно если дело дойдет до олимпийского уровня»,

— пишет Бенардо, намекнув на разоблачение масштабной допинговой кампании после зимних Игр 2014 года в Сочи, якобы спонсируемой Россией.

Дарем обнаружил эти переписки в ходе своего многолетнего расследования. Спецпрокурор проконсультировался с ФБР, но там не смогли точно сказать, что письма настоящие: информацию оценили как «вероятно, подлинную». В ЦРУ считают, что разведданные не были «плодом российских фальсификаций».

«Смит, как минимум, играла определенную роль в усилиях кампании Клинтон по привязке Трампа к России», — заявил Дарем.

Республиканцы хотят правды

В 2016 году штаб Клинтон при поддержке спецслужб заявил, что готовит разоблачение деловых связей Трампа с «русской мафией». NYP пишет, что, вероятно, под спецслужбами подразумевали ЦРУ и ФБР. При этом тогдашний президент США Барак Обама якобы оказывал давление на директора ФБР Джеймса Коми через генерального прокурора Лоретту Линч, чтобы в отношении Клинтон прекратили проверку за использование личной почты в рабочих целях. Обама якобы не хотел омрачать свое президентство скандалом. В декабре 2016 года он также «приказал провести послевыборную разведывательную оценку гнусной деятельности России, связанной с выборами».

В 2025 году сенатор Чак Грассли попросил рассекретить документы, связанные с проверкой. После этого в публичном поле и появилось приложение к отчету Дарема.

«Основываясь на отчете Дарема, ФБР при Обаме не смогло должным образом проанализировать и расследовать разведывательные отчеты, показывающие, что кампания Клинтон, возможно, создавала фальшивый нарратив о Трампе и России для политической выгоды Клинтон, что в конечном итоге было сделано с помощью досье Стила и других средств», — сказано в заявлении Грассли.

Сенатор добавил, что подобное политическое оружие нанесло серьезный ущерб американским институтам. Он назвал происходящее одним из крупнейших политических скандалов и попыток сокрытия фактов в американской истории.

«Новая администрация Трампа несет огромную ответственность перед американским народом за устранение нанесенного ущерба и делает это с максимальной скоростью и прозрачностью», — заключил Грассли.

Республиканцы настаивают на том, что публичное раскрытие информации восстановит доверие американцев к правительству.

Директор ФБР Каш Патель заявил в соцсетях, что отчет Дарема подтверждает попытку сфабриковать факт сговора Трампа и Москвы со стороны штаба Клинтон:

«Кампания Клинтон замышляла «подставить» Трампа и сфабриковать фальшивку о его сговоре с Россией во время президентских выборов».

Он добавил, что готов показать рассекреченные документы американцам.

В фонде «Открытое общество» отрицают свою причастность к данному делу. Там заявили, что российская разведка намеренно распространяет дезинформацию, чтобы затем использовать это для нападок на руководство фонда и их работу по защите прав человека.

«В докладе Дарема не обнаружено никаких нарушений со стороны наших сотрудников. Мы являемся беспартийной организацией и не участвуем в политических кампаниях. Эти обвинения не просто безрассудны, они опасны. Они отражают более масштабные усилия по разжиганию вражды и подрыву гражданского общества, и они рассчитаны на то, чтобы отвлечь внимание от реальных скандалов», — сказали в фонде.

Отвлекают внимание от файлов Эпштейна

The New York Times пишет, что рассекречиванием отчета команда Трампа пытается отвлечь внимание от файлов педофила Джеффри Эпштейна. Издание утверждает, что основополагающий документ для отчета Дарема предоставили «российские шпионы».

Издание отмечает, что публикация материалов проходит на фоне попыток администрации Трампа сменить тему: во время выборов он обещал опубликовать документы, связанные с Эпштейном, но так этого и не сделал.

Заявления директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и директора ФБР Каш Пателя о том, что отчет доказывает намерение штаба Клинтон очернить Трампа, не соответствует действительности, считает NYT, поскольку Дарем пришел к выводу, что электронные письма, в которых Клинтон одобряет план Смит, вероятно, сфабрикованы. Бенардо, от чьего лица написано письмо, заявил, что никогда не видел и не писал данное сообщение. Он также отметил, что не использует фразы типа «подливать масло в огонь» и не знает, кто такая «Джулия».

В докладе Дарем также критикует сотрудников ФБР, так как они использовали копию досье бывшего британского шпиона Стила для получения ордера на прослушку. Досье Стила — это сборник заявлений анонимных источников о связях Трампа с Россией. Позднее признали, что оно может быть дискредитировано, пишет NYT

«Дарему так и не удалось доказать наличие заговора в предвыборной кампании Клинтон с целью подставить Трампа, распространяя заведомо ложную информацию о его связях с Россией, но он, тем не менее, использовал судебные документы и свой окончательный отчет, чтобы вызвать подобные подозрения. Он предъявил обвинения в даче ложных показаний двум лицам, участвовавшим в внешних усилиях по расследованию возможных связей Трампа с Россией. Оба обвинения быстро завершились оправданием», — сказано в материале NYT.

«Российский след» в победе Трампа: в тайной комнате ФБР нашли черные мешки В США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы... 31 июля 10:56

В 2016 году Россию обвинили в попытке вмешательства в американские выборы. Якобы Москва при помощи хакеров попыталась нанести ущерб имиджу Клинтон, что поспособствовало победе Трампа. Российская сторона отрицает обвинения.