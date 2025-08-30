На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Telegraph опубликовала план ЕС по гарантиям безопасности для Украины

The Telegraph раскрыла план Европы по гарантиям безопасности для Украины
true
true
true
close
РИА Новости

В гарантии безопасности европейских стран для Украины входят патрулирование воздушного пространства, обучение украинских военнослужащих и военные миссии в Черном море после окончания конфликта. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

В публикации говорится, что основной стратегией предотвращения войны является «продолжение восстановления пострадавших от боевых действий Вооруженных сил Украины, превращении их в основной инструмент сдерживания». План поразумевает, что бойцы ВСУ будут защищать укрепленную границу на передовой, а НАТО займутся перевооружением и подготовкой украинских солдат.

Издание отмечает, что представители Европы продолжат предоставлять Украине деньги на покупку оружия США, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot или ракетные системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, план ЕС предполагает размещение на территории Украины сотрудников частных американских военных компаний, которые будут строить фортификационные сооружения и новые базы, а также отстаивать интересы бизнеса США.

Журналисты добавили, что на данный момент американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры по этой теме с европейскими представителями. В ЕС считают, что размещение сил ЧВК на украинской территории станет «сдерживающим фактором» для России.

Ранее в США заявили, что НАТО никогда не поддержало бы членство Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами