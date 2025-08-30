В гарантии безопасности европейских стран для Украины входят патрулирование воздушного пространства, обучение украинских военнослужащих и военные миссии в Черном море после окончания конфликта. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

В публикации говорится, что основной стратегией предотвращения войны является «продолжение восстановления пострадавших от боевых действий Вооруженных сил Украины, превращении их в основной инструмент сдерживания». План поразумевает, что бойцы ВСУ будут защищать укрепленную границу на передовой, а НАТО займутся перевооружением и подготовкой украинских солдат.

Издание отмечает, что представители Европы продолжат предоставлять Украине деньги на покупку оружия США, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot или ракетные системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, план ЕС предполагает размещение на территории Украины сотрудников частных американских военных компаний, которые будут строить фортификационные сооружения и новые базы, а также отстаивать интересы бизнеса США.

Журналисты добавили, что на данный момент американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры по этой теме с европейскими представителями. В ЕС считают, что размещение сил ЧВК на украинской территории станет «сдерживающим фактором» для России.

Ранее в США заявили, что НАТО никогда не поддержало бы членство Украины.