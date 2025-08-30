Экс-постпред США в НАТО Хантер: альянс никогда не поддержал бы прием Украины

Идея о вступлении Украины в НАТО изначально была бесперспективной, поскольку все страны альянса никогда не проголосовали бы за членство Киева в этом военно-политическом блоке. Об этом пишет бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер в статье для британской газета Financial Times.

«Это (саммит НАТО 2008 года в Бухаресте – «Газета.Ru») был момент их «приема» в НАТО, поскольку это означало взятие на себя стратегического обязательства… Союзники… с тех пор продолжали повторять это заявление, пока (президент США – «Газета.Ru») Дональд Трамп не исключил возможность членства Украины в НАТО, которое в любом случае никогда не получило бы требуемого консенсуса 32 стран-членов», — сказал он.

Как подчеркнул Хантер, еще с 1997 года на Западе существовало негласное соглашение о том, что Украина не вступит в НАТО, то есть границы альянса «не будут перенесены в Россию».

29 августа украинский лидер Владимир Зеленский одним из трех главных пунктов гарантий безопасности Украины назвал «НАТО-лайт». Речь шло о том, что Киев пытается добиться от своих союзников конкретики, на что они готовы в случае якобы возможного возобновления боевых действий.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.