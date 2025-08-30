На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе усомнились в возможности конфискации активов России

Глава МИД Италии Таяни усомнился в возможности конфискации активов России
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Конфисковать замороженные активы России и ее граждан будет непросто. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни после неформальной встречи министров иностранных стран-членов Европейского союза, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ЕС выступает за санкции финансового характера для лишения России возможности предоставлять своим военным высокие зарплаты. При этом Таяни отметил, что не существует юридической базы для конфискации частных активов российских граждан.

Говоря о государственных активах РФ, глава итальянского МИД обратил внимание на то, что их будет «крайне сложно» направить даже на восстановление Украины. Такой шаг, по его словам, потребует тщательного изучения юридических основ, что не обязательно приведет к положительному для Киева результату.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов. По данным немецкой газеты Welt, на сегодняшний день Украина уже получила €10 млрд.

Ранее в ЕС рассказали, когда вернут России замороженные миллиарды.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами