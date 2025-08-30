В Европе усомнились в возможности конфискации активов России

Конфисковать замороженные активы России и ее граждан будет непросто. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни после неформальной встречи министров иностранных стран-членов Европейского союза, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ЕС выступает за санкции финансового характера для лишения России возможности предоставлять своим военным высокие зарплаты. При этом Таяни отметил, что не существует юридической базы для конфискации частных активов российских граждан.

Говоря о государственных активах РФ, глава итальянского МИД обратил внимание на то, что их будет «крайне сложно» направить даже на восстановление Украины. Такой шаг, по его словам, потребует тщательного изучения юридических основ, что не обязательно приведет к положительному для Киева результату.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов. По данным немецкой газеты Welt, на сегодняшний день Украина уже получила €10 млрд.

Ранее в ЕС рассказали, когда вернут России замороженные миллиарды.