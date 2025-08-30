Володин напомнил, какие законы вступят в силу в сентябре

Володин: в сентябре вступят в силу законы, защищающие россиян от мошенников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max рассказал о законах, которые вступают в силу в сентябре.

По его словам, будет введен комплекс мер, направленных на борьбу с мошенниками. Для защиты россиян будет введен «период охлаждения» при выдаче кредитов, оформление самозапрета на выдачу кредита, противодействие выводу украденных средств через смартфоны. Помимо этого, в России будет введен внесудебный порядок получения от банков правоохранительными органами данных по операциям, в целях расследования уголовных преступлений.

Володин добавил, что с сентября будет установлен контроль за мигрантами, включая повышение действующих пошлин и введение новых. Он рассказал, что в Москве и Московской области запустят экспериментальную меру, предусматривающую обязательную регистрацию по месту нахождения мигрантов, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг телефонов. Председатель ГД подчеркнул, что подобные инициативы позволят снизить уровень нелегальной миграции.

Кроме того, будут внесены изменения в порядок введения дополнительных платных услуг, предполагающих изначальное согласие на покупку. Володин рассказал, что закон направлен на борьбу с дистанционными хищениями. Операторы сотовой связи будут обязаны прекратить возврат денег с баланса мобильного телефона, если у сотрудников правопорядка будут достаточные основания полагать, что эти деньги использовались при совершении преступления.

С сентября в многоквартирных домах управляющие компании обяжут предоставлять собственникам информацию о своей работе.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России вступят в силу новые правила охоты.