Все новости
Каллас рассказала о проблеме при обсуждении санкций против Израиля из-за Газы

Каллас: ЕС разделен и не готов принять даже мягкие санкции против Израиля
Carlos Jasso/Reuters

Страны Евросоюза разделены и не готовы утвердить даже самые легкие санкции против Израиля за катастрофу в Газе. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед выступлением на собрании глав МИД ЕС в Копенгагене.

«Я не очень оптимистична по вопросу санкций против Израиля, поскольку даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из [научно-исследовательской программы ЕС] Horizon, у нас нет компромисса», — заявила она.

Каллас отметила, что во время встречи не будет принято никаких решений по израильской стороне. По ее словам, подобный исход говорить о разделенности ЕС, а также от отсутствии «одного голоса» у объединения.

До этого государства — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) потребовали от Израиля прекратить военную операцию на территории сектора Газа и снять блокаду с анклава. В ОИС также призвали остановить поставки и передачу Израилю оружия и боеприпасов и ввести санкции против него, чтобы не допустить дальнейших насильственных действий в отношении палестинцев.

Ранее Норвегия пообещала исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху.

