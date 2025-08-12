Норвегия пообещала исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

МИД Норвегии: Осло исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху в случае его визита

Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в страну. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил замглавы норвежского министерства иностранных дел Андреас Моцфельдт Кравик.

«Действия Израиля совершенно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются ударам», — подчеркнул он.

Кравик отметил, что в Осло осведомлены о решении МУС об аресте Нетаньяху и готовы выполнить этот ордер, если премьер окажется на норвежской земле.

Кроме того, дипломат напомнил о введении санкций со стороны Норвегии и ряда других государств в отношении главы минфина Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

10 августа стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

