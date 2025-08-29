Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в республике. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Данным законом также вводится понятие «война за независимость Украины» в отношении нынешнего конфликта с РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законопроект Зеленского о демонтаже памятников и мемориалов, связанных с историей Великой Отечественной войны, — сатанизм (Международное движения сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского нелегитимным лицом, которое не может подписывать юридические документы об урегулировании конфликта на Украине. По словам главы МИД, российская сторона признает Зеленского «де-факто главой режима» и в этом качестве готова с ним встречаться. Однако заключать соглашения с нелегитимным лицом Россия не может, добавил Лавров.

Ранее Захарова заявила об «изнасиловании» права на Украине.