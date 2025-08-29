На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков перечислил темы встречи Путина и Эрдогана в Китае

Ушаков: Путин и Эрдоган в Китае обсудят ситуацию на Украине
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае международные вопросы и двустороннее взаимодействие стран, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы, будет обсуждаться Украина», — сказал Ушаков.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций.

Путин проведет несколько двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудят множество тем, в том числе вопросы, касающиеся отношений с США.

Ранее в Кремле анонсировали заявление лидеров ШОС о подвиге победивших фашизм народов.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
