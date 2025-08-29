На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле анонсировали заявление лидеров ШОС о подвиге победивших фашизм народов

Ушаков: лидеры ШОС примут заявление о подвиге народов, победивших фашизм
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита в Китае примут специальное совместное заявление, посвященное подвигу победивших фашизм народов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«На саммите ШОС будет принято специальное совместное заявление, где лидеры воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и мирному развитию», — сказал помощник главы государства.

Ушаков добавил, что во время визита президента России Владимира Путина в Китай, в числе для участия в саммите ШОС, особое внимание будет уделяться теме 80-летия окончания Второй мировой войны и образования ООН.

Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что ШОС представляет собой альтернативный подход к международным отношениям, избегая блокового мышления и конфронтации, что объясняет растущий интерес к организации в мире. Дипломат отметил, что деятельность в рамках организации основывается на равенстве и учете интересов всех сторон.

Ранее в Госдуме рассказали, чем уникален визит Путина в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами