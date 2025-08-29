В Кремле анонсировали заявление лидеров ШОС о подвиге победивших фашизм народов

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита в Китае примут специальное совместное заявление, посвященное подвигу победивших фашизм народов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«На саммите ШОС будет принято специальное совместное заявление, где лидеры воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и мирному развитию», — сказал помощник главы государства.

Ушаков добавил, что во время визита президента России Владимира Путина в Китай, в числе для участия в саммите ШОС, особое внимание будет уделяться теме 80-летия окончания Второй мировой войны и образования ООН.

Накануне посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что ШОС представляет собой альтернативный подход к международным отношениям, избегая блокового мышления и конфронтации, что объясняет растущий интерес к организации в мире. Дипломат отметил, что деятельность в рамках организации основывается на равенстве и учете интересов всех сторон.

