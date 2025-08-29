Ушаков раскрыл одну из тем предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин на переговорах в КНР обсудят отношения с США

Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин на предстоящих переговорах обсудят вопросы, касающиеся отношений с США. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Глава государства в период с 31 августа по 3 сентября посетит КНР с официальным визитом. По словам Ушакова, сначала Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзине. Затем он отправится в Пекин и в том числе проведет переговоры с Си Цзиньпином.

«Конечно, не обойдется без обсуждения вопросов отношений с США», — отметил помощник российского лидера.

29 августа первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что визит главы государства в КНР впервые за долгое время продлится четыре дня, что свидетельствует о насыщенной программе. Как он сказал, подобные поездки у Путина бывают достаточно редко.

Парламентарий уточнил, что в ходе встреч российской и китайской делегаций будут обсуждаться двусторонние отношения и развитие экономических связей. Также стороны обменяются мнениями по различным международным вопросам.

Ранее журналисты сообщили, что Путин сделал неожиданный подарок Китаю перед своим визитом в республику.