Зеленский открыл кладбище под Киевом на 130 тысяч мест

«Страна»: Зеленский открыл кладбище около Киева на 130 тысяч мест

Власти Украины открыли национальное кладбище около Киева, предполагается, что численность мест на нем составит 120-130 тысяч. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Сегодня там произошло первое захоронение, которое посетил Зеленский. Похоронили тела пятерых неизвестных солдат <…> На сегодня завершено строительство только первого комплекса - 6 тыс. мест из 120-130 тыс», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает «Страна», открыть этот объект власти Украины обещали еще в прошлом году.

В июле французская газета Le Monde писала о том, что на украинских кладбищах закончились места, отведенные под захоронения военных.

Сообщалось, что по всей стране планируется открытие новых военных кладбищ, в том числе мемориала в районе села Гатное Киевской области. По информации издания, на первом участке, рассчитанном на десять тысяч мест, начнут хоронить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже этим летом. Ожидается, что всего мемориал будет вмещать 130-160 тысяч могил.

