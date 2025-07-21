На украинских кладбищах закончились места, отведенные под захоронения военных. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Площадки, отведенные для военных, переполнены... Везде ощущается нехватка мест», — говорится в материале.

В статье отмечается, что по всей стране планируется открытие новых военных кладбищ, в том числе мемориала в районе села Гатное Киевской области. По информации издания, на первом участке, рассчитанном на десять тысяч мест, начнут хоронить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже этим летом. Ожидается, что всего мемориал будет вмещать 130-160 тысяч могил.

В заключении автор статьи задается вопросом, не является ли сложившаяся ситуация с местами на кладбище доказательством больших потерь ВСУ на фронте, что противоречит официальным данным властей Украины.

До этого Le Monde обращало внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно занижает количество потерь ВСУ в конфликте. Как отмечает издание, в феврале этого года украинский лидер сообщал, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022 года составили 46 тысяч человек. По словам Зеленского, ранеными Киев потерял 380 тысяч военных. В газете подчеркнули, что число не вернувшихся с фронта бойцов гораздо больше.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.