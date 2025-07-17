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Украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ

РИА Новости: показания пленного помогли уничтожить танковый батальон ВСУ в ДНР
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Показания пленного танкиста Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение украинской армии. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».

По его словам, при помощи удара FPV-дрона удалось обездвижить танк военного. Затем российские пехотинцы взяли танкиста в плен и допросили. Полученную от него информацию оперативно обработали и передали. В результате удалось разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мы здесь взяли количеством уничтоженной техники, за день уничтожили танковый батальон. По информации от пленного, где у них стоянка», — раскрыл детали операции «Сава».

До этого экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу в зоне СВО. По данным Минобороны, экипаж бронепоезда не раз нарушал планы Киева по срыву доставки гуманитарной помощи для мирных жителей ЛНР И ДНР.

В МО уточнили, что за время СВО военные железнодорожники и экипаж бронепоезда восстановили сотни километров ж/д путей и более 10 железнодорожных мостов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона.

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