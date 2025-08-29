На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китаист оценил публикацию о неожиданном подарке Путина Китаю

Китаист Котков: в поставках КНР российских авиадвигателей нет никакого сюрприза
Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Новость о том, что поставки российских двигателей в Китай вызвали некий ажиотаж внутри китайского сообщества, скорее рассчитана на внутреннее российское медиаполе, так как ничего особенного в этом нет. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, китаист Сергей Котков.

«Последние три года сотрудничества России с Китаем показали, что Китай может нам импортозаместить едва ли не все. У китайцев очень хорошее производство, в том числе и военных технологий. Поэтому в новости о поставках российских авиадвигателей в Китай нет никакого сюрприза, это обычный обмен технологиями», — сказал китаист.

В девяностые годы или в начале нулевых годов Китай действительно активно импортировал из России военные технологии и двигатели, но за прошедшее время он нарастил и свое производство, заключил Котков.

Издание Sohu сообщило, что перед приездом президента Владимира Путина в Китай Россия преподнесла Пекину неожиданный подарок. Речь идет о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который объявил о готовности России поставить Китаю российские авиадвигатели. Как отмечают аналитики, для Пекина это стало настоящей неожиданностью.

Ранее в Госдуме рассказали, почему визит Путина в КНР планируется длительным.

