СМИ: Трамп может «быстро» отменить санкции против России при одном условии

Reuters: Трамп может быстро отменить санкции, если решится конфликт на Украине
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп может «быстро» отменить санкции против России, если добьется решения конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

«Трамп может быстро отменить некоторые санкции в отношении России в качестве поощрения Москвы, если мирные переговоры с Украиной пройдут успешно», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что якобы «только Европа может предпринять более масштабные шаги для существенного ослабления денежного кризиса в России».

По оценке Reuters, среди вариантов Трампа – «освобождение» замороженных российских активов, возобновление кредитования США российских банков и корпораций, а также разрешение американским нефтесервисным компаниям вернуться на российские нефтяные и газовые месторождения.

В материале говорится, что «самым большим шагом», который мог бы предпринять Трамп, было бы ослабление санкций министерства финансов США, ограничивающих работу американских нефтесервисных компаний в России, что потенциально позволило бы России увеличить добычу нефти и газа в некоторых из труднодоступных для бурения мест, в том числе в Арктике.

Трамп заявлял, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения антироссийских санкций, глава Белого дома ответил, что хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.

Ранее вице-президент США назвал условие для смягчения антироссийских санкций.

Санкции против России
