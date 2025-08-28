На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ по окружению Купянска

Военный эксперт Кнутов: Купянск удалось взять в клещи из-за новой тактики
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие российскими войсками севера Купянска — это одна из самых важных операций за всю историю СВО, которая открывает множество возможностей. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Взятие Купянска по сути открывает ВС РФ дорогу на Харьков. Если же российские войска будут двигаться с севера на юго-запад, то они выйдут к Славянско-Краматорской агломерации, которая также имеет стратегическое значение. Успех на Краматорском направлении связан с тактикой, которую ВС РФ успешно применяют последние полгода. Мы не начинаем брать город в лоб, как это было в Артемовске, а стараемся обходить населенные пункты и фактически изолировать районы боевых действий», — сказал военный эксперт.

Он пояснил, что в случае с Купянском российские войска подошли с севера, а потом обошли город с запада и отрезали пути обеспечения. По мнению Кнутова, это дало определенные преимущества и позволило не только зайти в северную часть города, но и уже продвинуться в центр Купянска.

«Полное взятие Купянска станет одной из важнейших побед, которая позволит создать буферную зону в Харьковской области. Однако сколько займет этот процесс пока не понятно. В скором времени ожидается сезон дождей, что в полевых условиях затормозит продвижение российских войск. Конечно, это вопрос не одной недели, а может быть и не одного месяца. В любом случае эта операция, фактически подрывает власть Киева и бросает тень на все высказывания о том, что ВСУ якобы удается держать фронт», — заключил Кнутов.

В четверг, 28 августа, стало известно, что вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Этот город считается крупнейшим логистическим пунктом региона, поскольку здесь расположена железнодорожная развязка.

Ранее в России призвали не связывать удары по Киеву с политическими процессами.

СВО: последние новости
