Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 9 регионам

Правительство России спишет долги 9 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 25,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале кабмина.

«Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты», — говорится в сообщении.

По словам Мишустина, в перечень вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области. Он отметил, что перечисленные регионы получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 25,5 млрд рублей.

Премьер добавил, что до этого для помощи регионам выделялись средства для создания национальных проектов, развития населенных пунктов, а также для замены лифтов в многоквартирных домах.

Решение о списании части долгов, по мнению Мишустина, поможет облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему регионов и положительно скажется на качестве жизни граждан.

8 августа правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты.

