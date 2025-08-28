На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 9 регионам

Правительство спишет долги 9 регионов по бюджетным кредитам на 25,5 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock/Morakot Kawinchan

Правительство России спишет долги 9 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 25,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале кабмина.

«Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты», — говорится в сообщении.

По словам Мишустина, в перечень вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области. Он отметил, что перечисленные регионы получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 25,5 млрд рублей.

Премьер добавил, что до этого для помощи регионам выделялись средства для создания национальных проектов, развития населенных пунктов, а также для замены лифтов в многоквартирных домах.

Решение о списании части долгов, по мнению Мишустина, поможет облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему регионов и положительно скажется на качестве жизни граждан.

8 августа правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты.

Ранее сенатор объяснил, зачем Россия списывает долги развивающимся странам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами