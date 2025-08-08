Правительство списало более 29 млрд рублей долга регионов

Кабмин РФ списал более 29 млрд рублей долга 12 регионов по бюджетным кредитам

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации ЖКХ, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, развития опорных населенных пунктов, реализации новых инвестиционных и других проектов.

