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Сенатор объяснил, зачем Россия списывает долги развивающимся странам

Косачев: РФ списывает долги развивающимся странам для развития сотрудничества
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Илья Питалев/РИА Новости

Россия списывает долги развивающимся странам для дальнейшего развития сотрудничества с ними. Такое заявление сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что «львиная доля» долгов сформировалась во времена Советского Союза.

«Тогда наша страна оказывала соответствующую помощь развивающимся странам в виде таких безвозвратных заимствований, понимая, что это своего рода плата за правильный идеологический выбор», — пояснил Косачев.

По его словам, в то время власти СССР выделяли деньги другим государствам и при этом понимали, что в экономику они не вернутся. Сенатор подчеркнул, что именно так и произошло.

В течение последних 20 лет руководство России списало африканским странам более $20 млрд долгов. Косачев не стал уточнять, каким именно государствам были отданы эти деньги.

1 августа Минфин России списал 28 российским регионам долги по бюджетным кредитам на общую сумму 58,3 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что размер списания соответствует объему средств, направленных этими субъектами в 2024 году на одобренные сферы.

Ранее в крымском парламенте предложили США продать Аляску, чтобы сократить государственный долг.

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