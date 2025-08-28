На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян оценил возможность выхода Армении из ЕАЭС в пользу ЕС

Пашинян: Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕС и ЕАЭС
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Армения понимает, что не сможет одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и готова сделать выбор, когда придет время, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. Его цитирует РИА Новости.

«Мы понимаем, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение», — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что события могут развиваться по-разному, и многое будет зависеть от ряда факторов, включая мнение народа Армении и то, как будут проходить переговоры с ЕС и ЕАЭС.

В июле Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявлял, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе.

Месяцем ранее он говорил, что Армению ждет выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее Пашинян анонсировал свой визит в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами