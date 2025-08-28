Пашинян оценил возможность выхода Армении из ЕАЭС в пользу ЕС

Армения понимает, что не сможет одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и готова сделать выбор, когда придет время, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. Его цитирует РИА Новости.

«Мы понимаем, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение», — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что события могут развиваться по-разному, и многое будет зависеть от ряда факторов, включая мнение народа Армении и то, как будут проходить переговоры с ЕС и ЕАЭС.

В июле Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявлял, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе.

Месяцем ранее он говорил, что Армению ждет выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее Пашинян анонсировал свой визит в Россию.