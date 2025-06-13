Пашинян признал необходимость выбора между ЕАЭС и ЕС

Пашинян заявил, что Армению ждет выбор между ЕАЭС и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Такие перспективы он обозначил на форуме GLOBSEC 2025 в Праге, передает РИА Новости.

«Очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение. Но очень важно, чтобы решение было принято гражданами Армении, конечно, под руководством правительства и парламента», — заявил он.

По словам Пашиняна, пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами Евросоюза.

До этого Пашинян назвал возвращение страны в ОДКБ почти невозможным.

28 ноября в Казахстане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Армения в этом мероприятии участия не принимала. В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что республика заморозила свое участие в объединении.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.