В Госдуме резко отреагировали на слова Алиева о «вторжении» России на Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав СВО «вторжением» на Украину и поддержав ее территориальную целостность, сделал выпад против России. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.

«Что касается признания территориальной целостности Украины, то здесь Алиев не грешит против истины — Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, просто не озвучивал ее так назойливо как сейчас. С самого начала Баку придерживался отличной от нашей, а иногда даже враждебной, позиции. Со временем мы начали это замечать, хотя замечать стоило с самого начала», — сказал Затулин.

По его мнению, ранее от подобных заявлений Азербайджан сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Россией, однако сейчас это уже неактуально. Ильхам Алиев больше не нуждается в Москве в качестве посредника, поскольку у него есть поддержка от Соединенных Штатов.

Слова Алиева о «вторжении» — это прямой выпад в адрес России, подчеркнул парламентарий. Он понадеялcя, что из этого будут сделаны выводы, и Москва не станет «обольщаться» в отношении Баку и представлять как своего партнера.

«Это было недоразумение», — констатировал политик.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав позицию «однозначной».

Ранее Алиев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.