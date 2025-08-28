Кулеба оценил толстовку Лаврова с надписью «СССР»: «Это не троллинг»

Бывший-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что появление Сергея Лаврова в кофте с надписью «СССР» на Аляске является «демонстрацией идентичности» России. Его слова приводит Der Spiegel.

«Нет, это не троллинг. Поверьте, господин Путин и его ближайшее окружение живут вне всяких ограничений морали и вежливости. Новая российская идентичность основана на простой фразе: «Мы такие, какие мы есть. И нам не стыдно это демонстрировать», — заявил Кулеба.

До этого британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века».

В свою очередь политолог Алексей Мартынов также отмечал, что свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с надписью «СССР» может быть исторической отсылкой. По его словам, речь может идти о богатых двусторонних отношениях США и СССР в XX веке. Политолог напомнил, что в молодости Сергей Лавров работал в постпредстве СССР при ООН, и бывал на Аляске.

Ранее Путин назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера.