СМИ: главу агентства минздрава США уволили за отказ «штамповать ненаучные приказы»

В США директора CDC Монарес уволили за отказ одобрять ненаучные приказы
J. Scott Applewhite/AP

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отстранить от должности доктора Сьюзан Монарес, меньше месяца возглавлявшую Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (федеральное агентство американского минздрава). Об этом пишет The Guardian.

Согласно посту министерства здравоохранения и социальных служб США в соцсетях, женщину уволили накануне вечером без указания конкретных причин. По данным The Washington Post и New York Times, Монареc поссорилась с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим, когда отказалась поддержать радикальные изменения в политике страны по вакцинам.

«Монарес отказалась одобрять ненаучные, безрассудные директивы и увольнять преданных своему делу экспертов в области здравоохранения, она предпочла защиту общественности служению политическим интересам. За это она и стала мишенью», — заявили ее адвокаты Марк Заид и Эбби Дэвид Лоуэлл.

Они подчеркнули, что глава CDC не подавала в отставку и не получала уведомлений об увольнении. В статье отмечается, что еще три руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний решили оставить посты посла заявления минздрава об уходе Монарес. The Guardian добавляет, что занявшая пост 31 июля чиновница стала директором CDC с самым коротким сроком полномочий за всю историю 79-летнего агентства.

Как уточняется в материале, за несколько часов до новости об отставке Монарес Кеннеди-младший приветствовал решение управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами об отзыве разрешения на экстренное использование вакцин от COVID-19. Теперь их смогут применять только для лиц старше 65 лет или для молодых людей с сопутствующими заболеваниями.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, готовившую доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года. Авторов этого документа обвиняют в нарушении присяги. В ЦРУ называют увольнение беспрецедентным, а сотрудники признаются, что боятся новых чисток за нелояльность главе государства.

Ранее в Белом доме призвали члена совета управляющих ФРС уйти в отпуск.

