«Искоренение агентов глубинного государства»: в ЦРУ начались чистки нелояльных Трампу

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, готовившую доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сегодня авторов этого документа обвиняют в нарушении присяги. В ЦРУ называют увольнение беспрецедентным, а сотрудники признаются, что боятся новых чисток за нелояльность Трампу.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уволила высокопоставленную сотрудницу ЦРУ и лишила ее допуска к секретной информации, сообщает британское издание The Economist. Вместе с ней в опалу попали еще 36 чиновников, обвиненных в «нарушении присяги на верность Конституции».

«Эти шаги знаменуют собой резкую эскалацию войны Трампа с американскими спецслужбами», — отмечает The Economist.

В статье говорится, что увольнение одного из руководителей ЦРУ, который курировал работу сотен аналитиков и другого персонала, вызвало тревогу у многих действующих и бывших сотрудников разведки. Но дело не только в этом: как отмечает издание, многие сотрудники ЦРУ сохраняли доступ к секретным материалам даже после выхода на пенсию, что позволяло им вполне успешно работать консультантами. Таким образом, ограничение или лишение доступа к секретным материалам во многих случаях означает конец профессиональной карьеры.

The Economist расценивает эти шаги как « часть более масштабной кампании по дискредитации чиновников и документов, критикующих Трампа ». Эти выводы, в том числе, основываются на том, что 20 августа Тутси Габбард объявила о сокращении на 50% штата Управления директора национальной разведки «с целью сокращения бюрократии и искоренения агентов глубинного государства».

Что такое «глубинное государство» Глубинное государство (deep state) — политический термин, под которым подразумевается невидимая система влияния внутри государства, которая формально не входит в правительство и не подотчетна гражданам. В ее состав входят влиятельные люди и организации, представляющие чиновников, военных, спецслужбы, бизнес-элиты, медиагруппы и т.д. Они остаются активными и сохраняют реальную власть независимо от того, кто приходит к власти формально. Доказательств существования такой структуры нет, многие считают ее одним из проявлений теории заговора.

По мнению одного из бывших офицеров ЦРУ, опрошенных The Economist, «такой уровень возмездия беспрецедентен», а его влияние на моральных дух сотрудников трудно переоценить. «Все так напуганы и оглядываются через плечо, спрашивая: «А я следующий?»», — сказал бывший офицер.

«Разведка была политизирована»

Дональд Трамп, по-видимому, действительно глубоко возмущен обвинениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года (когда он победил в первый раз). Около месяца назад, 18 июля, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила на своей странице в соцсети X, что дело было сфабриковано администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

«Американцы, наконец, узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики», — написала Габбард.

По ее словам, целью фальсификации была попытка создать впечатление, будто Россия стремилась повлиять на выборы и поставить под сомнение победу Трампа над своей тогдашней соперницей Хиллари Клинтон.

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов разведка США пришла к выводу о том, что Москва не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в волеизъявление американских граждан. Но после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы поручила создать новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп высоко оценил усилия Габбард и потребовал от нее «продолжать в том же духе».