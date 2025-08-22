На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Искоренение агентов глубинного государства»: в ЦРУ начались чистки нелояльных Трампу

The Economist: в ЦРУ проводят сокращения и чистки, увольняя нелояльных
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, готовившую доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сегодня авторов этого документа обвиняют в нарушении присяги. В ЦРУ называют увольнение беспрецедентным, а сотрудники признаются, что боятся новых чисток за нелояльность Трампу.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уволила высокопоставленную сотрудницу ЦРУ и лишила ее допуска к секретной информации, сообщает британское издание The Economist. Вместе с ней в опалу попали еще 36 чиновников, обвиненных в «нарушении присяги на верность Конституции».

«Эти шаги знаменуют собой резкую эскалацию войны Трампа с американскими спецслужбами», — отмечает The Economist.

В статье говорится, что увольнение одного из руководителей ЦРУ, который курировал работу сотен аналитиков и другого персонала, вызвало тревогу у многих действующих и бывших сотрудников разведки. Но дело не только в этом: как отмечает издание, многие сотрудники ЦРУ сохраняли доступ к секретным материалам даже после выхода на пенсию, что позволяло им вполне успешно работать консультантами. Таким образом, ограничение или лишение доступа к секретным материалам во многих случаях означает конец профессиональной карьеры.

The Economist расценивает эти шаги как «часть более масштабной кампании по дискредитации чиновников и документов, критикующих Трампа». Эти выводы, в том числе, основываются на том, что 20 августа Тутси Габбард объявила о сокращении на 50% штата Управления директора национальной разведки «с целью сокращения бюрократии и искоренения агентов глубинного государства».

По мнению одного из бывших офицеров ЦРУ, опрошенных The Economist, «такой уровень возмездия беспрецедентен», а его влияние на моральных дух сотрудников трудно переоценить. «Все так напуганы и оглядываются через плечо, спрашивая: «А я следующий?»», — сказал бывший офицер.

«Разведка была политизирована»

Дональд Трамп, по-видимому, действительно глубоко возмущен обвинениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года (когда он победил в первый раз). Около месяца назад, 18 июля, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила на своей странице в соцсети X, что дело было сфабриковано администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

«Американцы, наконец, узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики», — написала Габбард.

По ее словам, целью фальсификации была попытка создать впечатление, будто Россия стремилась повлиять на выборы и поставить под сомнение победу Трампа над своей тогдашней соперницей Хиллари Клинтон.

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов разведка США пришла к выводу о том, что Москва не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в волеизъявление американских граждан. Но после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы поручила создать новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп высоко оценил усилия Габбард и потребовал от нее «продолжать в том же духе».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами