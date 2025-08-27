Алиев рассказал о реализации «маршрута Трампа для международного мира и процветания»

Алиев выразил уверенность в реализации проекта маршрута Трампа в ближайшее время

Проект Зангезурского коридора (TRIPP, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») будет реализован в ближайшее время. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что теперь, когда Трамп дал свое имя коридору, проект будет реализован в ближайшее время. Политик подчеркнул, что для работы маршрута и обеспечения безопасности граждан Азербайджана нужны международные гарантии, поскольку одних гарантий со стороны Армении мало.

По словам Алиева, для Азербайджана важно, чтобы железная дорога была построена и чтобы были международные гарантии безопасности, чтобы азербайджанцы, направляясь из основной части в Нахчыван, не испытывали дискомфорт или враждебность.

Президент Азербайджана добавил, что благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

