Зеленский ждет от России «шагов к реальной дипломатии»

Зеленский призвал организовать давление на РФ, чтобы она сделала шаг к дипломатии
Alexander Drago/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы дает негативные сигналы относительно встреч на высшем уровне и мирного урегулирования конфликта, поэтому требуется «давление». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются», — написал Зеленский.

По его словам, Москва будет учитывать только «сильное давление в ответ на все это». Зеленский заявил, что требуется организовать соответствующее давление и Украина «рассчитывает на это». От России нужны шаги к реальной дипломатии, считает он.

Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это. Давление требуется. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал «активные операции» против России после встречи с главой СБУ Василием Малюком.

Ранее глава МИД Германии обратился к Путину.

