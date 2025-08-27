Зеленский ждет от России «шагов к реальной дипломатии»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы дает негативные сигналы относительно встреч на высшем уровне и мирного урегулирования конфликта, поэтому требуется «давление». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются», — написал Зеленский.
По его словам, Москва будет учитывать только «сильное давление в ответ на все это». Зеленский заявил, что требуется организовать соответствующее давление и Украина «рассчитывает на это». От России нужны шаги к реальной дипломатии, считает он.
Накануне Владимир Зеленский анонсировал «активные операции» против России после встречи с главой СБУ Василием Малюком.
Ранее глава МИД Германии обратился к Путину.