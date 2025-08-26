На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Германии обратился к Путину

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Путина показать готовность завершить конфликт
true
true
true
close
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что российский лидер Владимир Путин должен продемонстрировать миру свою готовность остановить конфликт на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х по итогам переговоров с главами МИД стран ЕС и госсекретарем США Марко Рубио.

«[Президент России Владимир] Путин должен доказать миру, что он, наконец, готов положить конец своей войне против Украины. Мы едины во мнении: Украине нужны гарантии безопасности. Давление на Россию должно быть усилено», — заявил Вадефуль.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского в любом месте и различных форматах. При этом гарантии безопасности для украинской стороны должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными», подчеркнул он. По словам дипломата, основной приоритет — это укрепление ВСУ. В случае если Москва отвергнет «конструктивные шаги к миру», ей придется столкнуться с последствиями, пригрозил Сибига.

Ранее Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами