В АдГ обвинили вице-канцлера ФРГ в разбрасывании миллиардами евро в Киеве

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обвинила вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля в том, что он сорит миллиардами евро на Украине, параллельно обещая повысить налоги для немцев. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. <...> Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!» — высказалась Вайдель.

Накануне Клингбайль, находясь в Киеве, заявил, что Германия возьмет на себя ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине. По его словам, они будут гарантировать, что Украина больше «не подвергнется нападению».

Он добавил, что власти ФРГ готовы ежегодно выделять на поддержку Киева €9 млрд.

Ранее глава минобороны Германии призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.