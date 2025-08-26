На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В АдГ обвинили вице-канцлера ФРГ в разбрасывании миллиардами евро в Киеве

АдГ: вице-канцлер ФРГ Клингбайль сорит миллиардами евро в Киеве
true
true
true
close
Carsten Koall/Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обвинила вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля в том, что он сорит миллиардами евро на Украине, параллельно обещая повысить налоги для немцев. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. <...> Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан!» — высказалась Вайдель.

Накануне Клингбайль, находясь в Киеве, заявил, что Германия возьмет на себя ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине. По его словам, они будут гарантировать, что Украина больше «не подвергнется нападению».

Он добавил, что власти ФРГ готовы ежегодно выделять на поддержку Киева €9 млрд.

Ранее глава минобороны Германии призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами