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Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины

Глава МО ФРГ Писториус: Европа должна открыть кошельки ради помощи Украине
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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины. Об этом сообщает Tagesschau.

То, что платить будут европейцы, а не США, было понятно давно, подчеркнул министр. В то же время он указал, что Вашингтон имеет производственные мощности и готов поставлять оружие, которого нет у Европы. Писториус подчеркнул, что финансовое бремя должна нести не только Германия.

«Все должны открыть свои кошельки до определенной степени, чтобы быстро собрать суммы, которые на начальном этапе необходимы, в частности, для противовоздушной обороны. Украина находится под огромным давлением, поскольку Путин всегда увеличивает интенсивность воздушных ударов, как только появляются даже малейшие разговоры о мире. Поэтому мы призываем всех проявить себя здесь», — заявил Писториус.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский профессор раскрыл ошибку Трампа в отношении Путина.

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