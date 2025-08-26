Трамп звонил премьеру Индии четыре раза, но тот не брал трубку

FAZ: Трамп четыре раза звонил Моди, но премьер Индии отказался от диалога

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за последнее время четыре раза пытался связаться по телефону с главой индийского правительства Нарендрой Моди, однако премьер Индии не брал трубку. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник.

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора», — указано в материале.

Журналисты предполагают, что Моди пока не хочет вести переговоры с американским лидером из-за его уничижительных слов в адрес экономики Индии, а также из-за введения пошлин со стороны США.

6 августа Трамп подписал указ, согласно которому были введены дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Позже американский лидер пригрозил удвоить их до 50%.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдерживать инфляцию в стране.

Ранее стало известно о планах Зеленского посетить Индию.