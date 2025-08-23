Российский посол предупредил, что любые попытки покушения на суда РФ встретят ответ

Любые попытки покушения Запада на российские торговые суда встретят немедленный и крайне жесткий ответ. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя совместное заявление МИД Канады и Финляндии.

По его словам, сложно понять, что Канада имеет в виду, говоря о «теневых танкерах». Можно предположить, что речь идет об очередной канадской неуклюжей попытке «поддерживать на плаву свои и общезападные мечты» относительно обретения способности препятствовать энергоэкспорту России, предположил дипломат.

Степанов добавил, что практическими возможностями ни Канада, ни ее союзники не обладают. При этом посол предположил, что они прекрасно осознают, что любые попытки покушения на российские торговые суда встретят крайне жесткий ответ, поэтому Оттаве не остается ничего иного, как наполнять публичные документы «с виду многозначительными, а на деле пустыми лозунгами».

В совместном заявлении от 19 августа по итогам визита главы МИД Канады Аниты Ананд в Финляндию, стороны выразили стремление крепить сотрудничество и диалог «по всему спектру вопросов обороны и безопасности». В этом же контексте они объявили, что будут уделять особое внимание в том числе «рискам, исходящим от «теневого флота» России».

Ранее сообщалось, что Канада формирует альянс в Арктике против России.