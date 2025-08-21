Канада формирует альянс в Арктике против России

Из-за якобы военной активности России в Арктике Канада углубляет военное сотрудничество со своими североевропейскими союзниками по НАТО. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что премьер страны Марк Карни отправил ведущих министров в Швецию и Финляндию, чтобы заключить новые оборонные соглашения и ознакомиться с истребителем Saab Gripen.

«Стратегия Канады по обороне Арктики смещается от двусторонних отношений с США к более широкому формату НАТО. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО после вторжения России на Украину в феврале 2022 года и после введения пошлин Трампом, Оттава расширяет фокус своей внешней политики, ориентируясь на НАТО как на основу своей безопасности в Арктике», — говорится в тексте.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее стало известно, что Германия направит военные корабли в Арктику в ответ на действия России.