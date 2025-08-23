«Несгибаемый человек»: Москалькова выразила соболезнования в связи с кончиной Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Она отметила, что он был несгибаемым человеком, ее слова приводит РИА Новости.

Москалькова отметила, что Вышинский был совершенно необыкновенным человеком во всех отношениях, который всю жизнь защищал свободу слова, «право на честь и достоинство, права на выбор своей позиции в жизни».

Коллега Вышинского по СПЧ, член Совета Ева Меркачева рассказала, что журналист был сильным человеком, близко к сердцу принимал истории тех людей, которым помогал. Она также сказала, что не знала о болезни Вышинского, как и большинство его коллег.

»<…> Он был очень активен, в СПЧ в последнее время занимался вопросом защиты прав соотечественников, которые оказались за рубежом», — рассказала она РИА Новости.

Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске и окончил филологический факультет местного университета. Более 30 лет он посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, в печатных и интернет-изданиях.

В мае 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в государственной измене. В августе 2019 года журналиста освободили под личное обязательство, а вскоре в рамках обмена доставили в Москву. После возвращения Вышинский занял пост исполнительного директора «России сегодня» и вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. В октябре 2023 года он был назначен главным редактором радио Sputnik.

За свою работу он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и премией правительства.

Ранее Захарова назвала журналиста Вышинского настоящим героем.