Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала почившего журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского настоящим героем. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Вышинский был человеком, который не был сломлен в киевской тюрьме, выйдя на свободу, продолжил борьбу с украинской политиков.

Захарова также выразила соболезнования родным и близким журналиста.

О смерти Вышинского стало известно 23 августа. Он умер в Москве. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске и окончил филологический факультет местного университета. Более 30 лет он посвятил журналистике, работая на телевидении, радио, в печатных и интернет-изданиях. С 2006 по 2014 год был собкором ВГТРК на Украине, а с 2014 по 2018 год возглавлял портал «РИА Новости — Украина».

В мае 2018 года СБУ задержала Вышинского по обвинению в государственной измене. Его арест утвердил Херсонский городской суд, после чего меру пресечения продлевали восемь раз. В августе 2019 года журналиста освободили под личное обязательство, а вскоре в рамках обмена доставили в Москву.

После возвращения Вышинский занял пост исполнительного директора «России сегодня» и вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. В октябре 2023 года он был назначен главным редактором радио Sputnik.

За свою работу он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и премией правительства.

Ранее умер писатель Евгений Чижов.